НАТО, квалифицируя Китай как угрозу интересам и ценностям альянса, выходит за рамки своего первоначального мандата, считает Грушко

Своим решением квалифицировать Китай как угрозу интересам НАТО, Североатлантический альянс выходит за рамки своего первоначального мандата, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Квалификация Китая как угрозы ценностям и интересам НАТО. Это очень существенный поворот, это не только разворот НАТО в Тихоокеанский регион, выход за рамки первоначального мандата, потому что альянс занимается всё-таки поддержанием безопасности в североатлантическом регионе", - сказал он, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"И первый вопрос, который следовало бы задать людям, которые прописали эти формулировки, это, собственно, а в каком регионе Китай угрожает натовским интересам? Думаю, ответ понятен", - сказал замминистра.

"Это прежде всего показатель того, что НАТО глобализируется, НАТО объявляет весь мир зоной своих интересов, и по сути дела ставит под сомнение право Китая развиваться как один из полюсов сложившегося уже многополярного мира", - подчеркнул Грушко.