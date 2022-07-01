Байрамов встретился с иорданским и иракским парламентариями

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу с председателем Сената (верхней палаты парламента - ИФ) Иордании Фейсалом Аль-Файезом, сообщили в МИД Азербайджана.
"В ходе встречи Аль-Файез заявил, что Иордания заинтересована в развитии связей с Баку, подчеркнув в этой связи важность интенсификации взаимных визитов", - говорится в информации.
Стороны также обсудили ситуацию в регионе и вопросы, имеющие глобальное значение.
Байрамов также сегодня встретился с зампредом парламента Ирака Шахваном Абдулла Ахмедом.
"Байрамов и Ахмед выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком, подчеркнув, что обе страны полны решимости развивать сотрудничество во всех сферах", - отметили в МИД.
Байрамов заявил, что Баку придает значение развитию связей с Багдадом.
Ахмед, в свою очередь, отметил наличие положительных связей между обеими странами, а также поблагодарил Азербайджан за поддержку Ирака, включая гумпомощь.
"Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, включая возможности расширения сотрудничества в экономической, гуманитарной, туристической, образовательной и других сферах", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
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