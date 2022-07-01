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Регион 01.07.2022 19:14

Эрдоган заявил о планах сделать армию Турции сильнейшей в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается продолжать укреплять армию Турции до тех пор, пока она не станет сильнейшей в мире, сообщает агентство "Анадолу".

"Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире", - сказал он, выступая в пятницу в Университете национальной обороны в Стамбуле.

По мнению Эрдогана, успехи армии Турции в последние годы, в частности, в сфере борьбы с терроризмом уже дают основание включить ее "в число сильнейших армий мира".

"Борьба против терроризма продолжится до полного устранения этой угрозы", - подчеркнул он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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