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Регион 01.07.2022 22:16

"Грузинская мечта" предлагает сократить радикальное противостояние среди политических сил и объявить на полгода мораторий на агрессивную риторику

Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" утвердил в пятницу график исполнения пунктов, установленных Европейским советом для получения до конца текущего года Грузией статуса кандидата по вступлению в Евросоюз.

"Правящая команда гарантирует выполнение всех пунктов до конца нынешнего года", - сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе на брифинге в пятницу.

Он перечислил все 12 пунктов, выделив среди них главный - сокращение в стране политической поляризации.

"Этот пункт надо рассматривать основой для исполнения остальных одиннадцати пунктов. Политическая поляризация является у нас одним из главных вызовов. Мы предлагаем сократить радикальное противостояние среди политических сил и объявить на шесть месяцев некий мораторий на агрессивную риторику", - сказал Кобахидзе.

Он сообщил, что в парламенте будет создана группа мониторинга от всех парламентских партий, с участием представителей общественности и международного сообщества, которая будет еженедельно представлять отчет о состоянии политической поляризации в стране, а также представлять рекомендации по ее снижению.

Председатель правящей партии отметил, что выполнение остальных пунктов, касающихся реформирования судебной системы, избрания генерального прокурора, народного защитника, изменения избирательной системы, борьбы с организованной преступностью, деолигархизации, защиты прав женщин станет возможным лишь в случае активного сотрудничества в парламенте правящей партии и оппозиции.

Между тем, радикальная оппозиция в воскресенье, 3 июля на назначенном массовом митинге в Тбилиси намерена требовать отставки правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и создания правительства национального согласия, которое назначит досрочные парламентские выборы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ОППОЗИЦИЯ


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