РФ поддерживает диалог с ЕС, довела до Брюсселя свои озабоченности по ситуации вокруг Калининграда - Грушко

Россия довела до Евросоюза свои озабоченности по поводу ситуации с запретом на транзит через Литву в Калининград, исходит из того, что они были услышаны, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Разумеется, мы работаем по нескольким направлениям: первое - всё-таки у нас есть определённый диалог с Европейским союзом, мы довели наши озабоченности. Мы, я думаю, сумели объяснить им, что те решения, на которых настаивала Литва, они обернутся серьёзными издержками не только для Литвы, но и для самого ЕС. И этот сигнал, судя по публичным заявлениям, которые делают представители Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы, дошли до адресата, - там озаботились этой проблемой", - сказал он журналистам в Москве.
"Второе, разумеется, мы работаем над пакетом ответных контрмер. Но самое главное для нас-это вопросы жизнеобеспечения Калининградской области. Эта работа началась не вчера, она продолжается уже много лет, десятилетия. И хотел бы ответственно заявить о том, что при любом развитии ситуации, калининградцы не будут страдать ни от чего, у нас есть все возможности для того, чтобы обеспечить все необходимое для жизнедеятельности, экономического и социального развития региона", - отметил замминистра.
Грушко подчеркнул, что, говоря о выходе "на рациональную формулу урегулирования возникшей проблемы", то Москва надеется, что "рациональное решение будет найдено".
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