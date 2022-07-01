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Здравоохранение 01.07.2022 22:37

В ВОЗ призывают к координации действий в связи с резким ростом заболеваемости оспой обезьян в Европе

В ВОЗ считают необходимыми срочные скоординированные действия в связи с резким ростом количества случаев заражением людей оспой обезьян в Европе, сообщает агентство Associated Press.

"Срочные и скоординированные действия необходимы, если мы хотим благополучно выйти из ситуации с распространением этой болезни", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что количество случаев оспы обезьян в европейском регионе за последние две недели выросло в три раза.

Клюге добавил, что 99% выявленных случаев приходятся на мужчин, которые имеют половые контакты с другими мужчинами. Однако, по его словам, есть и "небольшое количество" случаев заболевания среди других людей.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

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Тэги: ЕВРОПА, ВОЗ, ОСПА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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