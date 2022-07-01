Замглавы МИД РФ Грушко возложил на Болгарию всю ответственность за возможный разрыв дипотношений между странами

За любые радикальные последствия действий Болгарии в отношении дипмиссии РФ в Софии будет отвечать болгарская сторона, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Конечно, это очень серьёзная ситуация, и ответственность за все последствия, которые могут быть радикальными, несёт болгарская сторона", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, реален ли полный разрыв дипломатических отношений с Болгарией.
О решении Софии объявить "персона нон грата" 70 сотрудников российской дипмиссии стало известно 28 июня.
В ночь на пятницу посольство РФ в Болгарии обратилось с требованием к Софии отозвать решение о высылке 70 дипломатических и административно-технических сотрудников. "Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименный список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии", - говорилось в заявлении, опубликованном на сайте посольства.
"В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и Посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону", - отмечается в сообщении.
Ранее посол РФ Элеонора Митрофанова выступила с заявлением на странице российской дипмисии в соцсетях. Она сообщила, что обращение российской стороны к МИД Болгарии было проигнорировано. "В связи с этим намерены немедленно поставить вопрос о закрытии посольства РФ в Болгарии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве", - написала Митрофанова.
Она добавила, что будет ставить этот вопрос перед руководством России.
И.о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков в пятницу заявил, что не изменит решения.
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