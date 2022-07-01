Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 июля составит 4 600 руб. за тонну

Минсельхоз РФ начал рассчитывать пошлины на экспорт зерна в рублях.
Как сообщает ведомство, экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 июля составит 4 600 рублей за тонну, на ячмень - 3 307 рублей, на кукурузу - 2 168,8 рубля за тонну.
Эти пошлины будут действовать по 12 июля.
Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $404 за тонну, на ячмень - $352,5, на кукурузу - $322 за тонну.
РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".
До этого пошлины рассчитывались в долларах. Правительство 30 июня приняло постановление о переводе их в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 000 рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. В формулу пошлины введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".
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