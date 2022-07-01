Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины в $820 млн

Оборонное ведомство США объявило о выделении очередного пакета военной помощи для Украины, сообщают в пятницу американские СМИ. По их данным, речь идет о поставках вооружений на $820 млн. В частности, боеприпасов для РСЗО HIMARS, 150 тыс. снарядов для 155-мм артиллерии, четырех РЛС контрбатарейной борьбы, двух ЗРК NASAMS.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».