Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины в $820 млн

Оборонное ведомство США объявило о выделении очередного пакета военной помощи для Украины, сообщают в пятницу американские СМИ.
По их данным, речь идет о поставках вооружений на $820 млн. В частности, боеприпасов для РСЗО HIMARS, 150 тыс. снарядов для 155-мм артиллерии, четырех РЛС контрбатарейной борьбы, двух ЗРК NASAMS.
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