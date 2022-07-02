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Бизоны за три дня напали на двух посетителей Йеллоустонского национального парка в США

Бизоны за три дня напали на двух посетителей Йеллоустонского национального парка в США. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителей парка.

Животное набросилось в среду на 71-летнюю женщину, когда та со своей дочерью возвращалась к машине после прогулки по заповеднику. Пострадавшую доставили в больницу, по словам представителей парка, ее травмы не представляют угрозу для жизни.

В понедельник от нападения бизона пострадал мужчина, который хотел защитить своего ребенка, убегавшего от животного. Бизон отбросил в сторону отца с малышом на руках, после чего им удалось спастись.

Руководство парка предупреждает посетителей о непредсказуемости поведения бизонов и просит не подходить к животным на расстояние ближе 23 метров.

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Тэги: МИР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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