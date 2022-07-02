Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле составит 8,4 тыс. рублей за тонну

Минсельхоз РФ пересчитал в рубли объявленную ранее в долларах экспортную пошлину на подсолнечное масло и шрот на июль.
Как сообщает ведомство, пошлина на подсолнечное масло в этом месяце составит 8 тыс. 408,7 рубля за тонну, на шрот - 1 тыс. 783,1 рубля за тонну.
Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили на масло - $1 тыс. 800,2 за тонну, на шрот - $312,8 за тонну.
Как сообщалось, правительство РФ приняло постановление о переводе в рубли пошлин на экспорт зерна, подсолнечного масла и шрота. Постановление, подписанное 30 июня 2022 года и размещенное на официальном портале правовой информации, также предусматривает продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.
Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну. Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин вводится такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".
Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).
Гасанов приказал военным пресекать провокации армянских реваншистов
Байрамов встретился с иорданским и иракским парламентариями
Выпуск автомобилей в Британии в мае вырос впервые за 11 месяцев - на 13,3%
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 июля составит 4 600 руб. за тонну
Статистика показала лидерство стран Балтии по темпам роста инфляции в еврозоне
В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 3,3 тыс. человек
Шесть человек погибли в ДТП в Гёйгёльском районе Азербайджана
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 548,4 млн - университет Хопкинса
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Генплан Кельбаджара представлен президенту Алиеву
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Продлена кампания с бесплатными картами Yelo
Абоненты Bakcell смогут приобрести eSIM онлайн
При поддержке Банка Республика члены семей шехидов и ветераны войны посетили Шушу
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ