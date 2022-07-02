Женщина погибла после нападения акулы в Египте

Акула напала на плававшую в Красном море женщину. Как сообщает Al Arabiya, инцидент произошел в районе туристического города Хургада в Египте.
По данным издания, погибшая - 68-летняя женщина из Австрии. Она постоянно проживала в Египте и замужем за местным жителем.
В результате нападения акулы она потеряла конечность, ее вытащили на берег и отправили в больницу в состоянии шока. Несмотря на усилия врачей она скончалась.
Из-за произошедшего море в этом районе на три дня закрыли для купания.
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