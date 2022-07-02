Два человека пострадали в результате ракетного обстрела сирийской провинции Тартус

Несколько ракет разорвались в субботу на юге сирийской провинции Тартус, информирует телеканал "аль-Майядин" со ссылкой на агентство САНА. По данным агентства, ракеты выпустили израильтяне со стороны Средиземного моря неподалеку от ливанского города Триполи. Согласно первоначальной информации, в результате обстрела пострадали два человека.

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