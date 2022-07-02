Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 109.78 -1.98 Brent 116.26 -1.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.07.2022 11:40

Два человека пострадали в результате ракетного обстрела сирийской провинции Тартус

Несколько ракет разорвались в субботу на юге сирийской провинции Тартус, информирует телеканал "аль-Майядин" со ссылкой на агентство САНА.

По данным агентства, ракеты выпустили израильтяне со стороны Средиземного моря неподалеку от ливанского города Триполи.

Согласно первоначальной информации, в результате обстрела пострадали два человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ИНЦИДЕНТ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Лавров: у России есть неопровержимые данные о том, что инцидент в сирийской Думе был постановочным Жертв удалось избежать по счастливой случайности - посол Ватикана в Дамаске Глава МИД Португалии считает провокацией действия Сирии в отношении Турции Турецкий истребитель могли сбить с помощью ЗРПК "Панцирь" - эксперт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az