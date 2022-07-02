Кыргызстан в состоянии обслуживать свой внешний долг - Жапаров

Угрозы в связи с погашением внешнего долга Кыргызстана не существует, заявил президент республики Садыр Жапаров.
"Никакой угрозы не существует, мы способны оплатить внешние займы, для этого есть источники. Если еще два-три года назад стоял вопрос погашения внешнего долга, то сейчас такой угрозы нет", - заявил в субботу Жапаров в интервью кыргызскому информационному агентству "Кабар".
По его словам, республика в течение 2021 года взяла внешних займов на сумму не превышающую $100 млн.
"Внешний долг страны выплачивается каждый год вовремя, у нас хватит сил выплатить все займы", - отметил Жапаров.
29 июня премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров заявил, что Китай может забрать под свое управление три стратегических объекта, если кыргызская сторона не выплатит долг.
По его словам, Китай может ввести внешнее управление на таких объектах, как ТЭЦ Бишкека, альтернативная дорога Север-Юг и линия электропередачи Датка-Кемин, строительство которых финансировалось Экспортно-импортным банком Китая.
По данным премьера, на 2021-2032 гг. приходится 83% всех платежей в обслуживании и погашении текущего внешнего долга, из них 50% составляет обслуживание и погашение кредитов Эксимбанка Китая.
Госдолг Кыргызстана на конец февраля 2022 года составил $5,1 млрд. Из этой суммы внутренний долг составляет $817,3 млн, внешний долг - $4,3 млрд. Из общей суммы внешнего долга $1,8 млрд или 42,2% взяты у Экспортно-импортного банка Китая.
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