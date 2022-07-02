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СНГ 02.07.2022 13:00

Суд сам принял решение оправдать Атамбаева, никаких торгов и переговоров не было - Жапаров

Приговоры об оправдании бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по нескольким уголовным делам являются самостоятельным решением судебных органов, заявил кыргызский лидер Садыр Жапаров в субботу.

"Было самостоятельное решение суда. Впредь не будет никакого давления с Белого дома (офис президента - ИФ), будет работать диктатура закона", - заявил Жапаров в интервью кыргызскому информационному агентству "Кабар", отвечая на вопрос о ситуации вокруг бывшего президента республики Атамбаева.

"Никаких торгов не было, ни с кем не проводились переговоры", - отметил Жапаров.

28 июня Первомайский районный суд Бишкека Суд оправдал Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления. Суд также оправдал советника экс-президента Атамбаева Фарида Ниязова, экс-заместителя министра внутренних дел страны Курсана Асанова, телохранителя Атамбаева Каната Сагымбаева.

В октябре 2020 г. после столкновений сторонников оппозиции с силовиками, которые привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова, были освобождены несколько заключенных, в том числе Атамбаев. Спустя несколько дней он вновь был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков в центре Бишкека и попытке насильственного захвата власти.

16 июня Атамбаев был оправдан Первомайским райсудом по другим двум уголовным делам - о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции. Атамбаев признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление должностным положением" и "Коррупция" Уголовного кодекса Кыргызстана.

Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 гг., был лишен президентской неприкосновенности. В отношении Атамбаева было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 г., коррупции и легализации преступных доходов, незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 г.

23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. 14 августа 2020 года Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений. 15 марта Верховный суд Кыргызстана оставил без изменения приговоры двух предыдущих инстанций.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, САДЫР ЖАПАРОВ, АЛМАЗБЕК АТАМБАЕВ


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