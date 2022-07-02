В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 3,3 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 3,3 тыс. случаев, госпитализированы более 1,1 тыс. человек, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"По состоянию на 2 июля, в РФ выявлено 3 285 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,1%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, снижение - отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в десяти субъектах, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 51 человек, накануне штаб сообщал о 53 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 тыс. 155 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно выросло.
"Выздоровели за сутки 3 488 человек, или на 3% больше в сравнении с 1 июля", - добавили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 436 тыс. 679 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381 тыс. 216 умерших и 17 млн 865 тыс. 093 выписанных.
Гасанов приказал военным пресекать провокации армянских реваншистов
Байрамов встретился с иорданским и иракским парламентариями
Выпуск автомобилей в Британии в мае вырос впервые за 11 месяцев - на 13,3%
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 июля составит 4 600 руб. за тонну
Статистика показала лидерство стран Балтии по темпам роста инфляции в еврозоне
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Генплан Кельбаджара представлен президенту Алиеву
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
РФ разрешила въезд 47 тыс. граждан Кыргызстана, «совершивших незначительные проступки»
Власти Узбекистана заподозрили внешнее вмешательство в протесты в Каракалпакстане
В Южной Корее объявили предупреждение об опасности из-за жары
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Продлена кампания с бесплатными картами Yelo
Абоненты Bakcell смогут приобрести eSIM онлайн
При поддержке Банка Республика члены семей шехидов и ветераны войны посетили Шушу
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ