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Здравоохранение 02.07.2022 13:20

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 3,3 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 3,3 тыс. случаев, госпитализированы более 1,1 тыс. человек, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 2 июля, в РФ выявлено 3 285 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, снижение - отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в десяти субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 51 человек, накануне штаб сообщал о 53 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 тыс. 155 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно выросло.

"Выздоровели за сутки 3 488 человек, или на 3% больше в сравнении с 1 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 436 тыс. 679 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381 тыс. 216 умерших и 17 млн 865 тыс. 093 выписанных.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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