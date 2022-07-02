Власти Узбекистана заподозрили внешнее вмешательство в протесты в Каракалпакстане

В Республике Каракалпакстан (автономия на северо-западе Узбекистана) правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, они обвиняются в попытке захватить органы власти региона, говорится в совместном заявлении парламента, правительства и МВД Каракалпакстана, распространенном в субботу.
"Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента автономии.
Сообщается, что преступная группа лиц организовала противозаконные действия, с целью захвата органов государственного управления Каракалпакстана. Все задержанные будут идентифицированы и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
"Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", - подчеркивается в документе.
У властей республики "вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий".
Как сообщалось, накануне незаконная демонстрация прошла в Нукусе (столица Каракалпакстана) из-за вносимых поправок в Конституцию страны, общественный порядок был восстановлен, с жителями ведется работа по недопустимости нарушений законодательства.
По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, были задействованы силы и средства правоохранительных органов".
Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан" был опубликован 25 июня в парламентских изданиях для всенародного обсуждения.
В соответствии с решением парламента, обсуждение проекта продлится до 5 июля, затем его вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Конституции. Среди них - пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.
С инициативой совершенствовать Основной закон страны в декабре 2021 года выступил президент Шавкат Мирзиеев. Ссылаясь на мнение общественности, он заявил о необходимости внести в Конституцию изменения, связанные с развитием института семьи и дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране, с недопущением детского труда, защитой прав инвалидов и пожилых людей, проблемами экологии.
Мирзиеев 20 июня на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон инициировал проведение по этому вопросу всенародного референдума.
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