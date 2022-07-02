РФ разрешила въезд 47 тыс. граждан Кыргызстана, «совершивших незначительные проступки»

Россия сняла ограничения на въезд для 47 тыс. граждан Кыргызстана, совершивших ранее незначительные проступки, сообщает в субботу МИД страны.

"В результате проведенной работы с российской стороной, в том числе по итогам переговоров на высшем уровне в мае, по вопросу правового положения и обеспечения законности пребывания граждан Кыргызстана в РФ, значительно сокращен список кыргызских граждан, которым ранее был запрещен въезд на территорию России. Ограничения сняты для порядка 47 тыс. граждан Кыргызстана, совершивших на территории России незначительные административные проступки", - говорится в сообщении МИД.

По данным пресс-службы, в списке лиц, которым установлен запрет на въезд в Россию, остается порядка 35 тыс. граждан Кыргызстана, в том числе выдворенных за пределы России на основании решений российских судов.

В МИД напомнили, что кыргызстанцы могут проверить свой статус на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России в сервисе "Проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России".