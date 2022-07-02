Баку и Нью-Дели согласовали все открытые пункты по соглашению об избежании двойного налогообложения

Азербайджан и Индия провели консультации по соглашению об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, согласовав в ходе трехдневных обсуждений все открытые вопросы по проекту договора, касающиеся налогообложения. Об этом в субботу сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.

«В результате трехдневных обсуждений достигнута договоренность по всем открытым пунктам проекта соглашения, касающимся налогообложения», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе встречи были обсуждены оставшиеся открытыми вопросы, связанные с «Преамбулой», «Дивидендами», «Ограничением прав» и протокольной частями соглашения, а также сложности, возникающие при применении таких соглашений на практике.

Отмечено, что в случае подписания соглашения будут созданы благоприятные условия для инвесторов обеих стран, документ будет иметь важное значение для обмена информацией и формирования эффективного отношения к взысканию налоговой задолженности, говорится в сообщении.

Р.Ахмедов