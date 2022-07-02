За последние 19 лет в Азербайджане обезврежено более 23 тысяч преступных групп и банд - глава МВД

Более 23 тысяч преступных групп и банд обезврежено в Азербайджане за последние 19 лет, сообщил министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
«За последние 19 лет в Азербайджане было обезврежено более 23 тысяч преступных групп и банд, изъято около 18 тысяч единиц незаконно хранившегося огнестрельного оружия, количество совершенных с его применением противоправных действий значительно сократилось», - заявил Эйвазов, выступая в субботу на торжественной церемонии в полицейской академии МВД, посвященной Дню полиции Азербайджана, который ежегодно отмечается 2 июля, и выпуску 2021-2022 учебного года. Его слова приводятся на сайте МВД страны.
Глава ведомства отметил, что за отчетный период было обеспечено раскрытие в среднем 84% преступлений, задержаны более 62 тысяч объявленных в розыск, изъято из незаконного оборота около 17 тонн наркотических средств, а уровень преступности в Азербайджане (количество преступлений на 100 тысяч населения) значительно ниже, чем в большинстве стран мира.
Эйвазов сообщил, что при исполнении служебных обязанностей до сих пор погибли 114 сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел и Внутренних войск, 2792 человека получили ранения.
Р.Керимов
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