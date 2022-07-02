В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 33 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 416, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 29 случаев.

Восьмой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 333 человека (+ 35 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 200 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 98 тестов на коронавирус против 2 тыс. 653 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 968 тыс. 836 тестов на COVID-19.

Р.Керимов