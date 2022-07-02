Байрамов в ближайшие дни посетит Иран - СМИ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ближайшие дни посетит Иран с визитом по приглашению своего иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахиана, пишет иранское агентство Fars News.

По данным издания, в программе визита Байрамова запланированы встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, президентом страны Ибрахимом Раиси и другими официальными лицами.

По итогам прошедшего 14 мая 2022 года телефонного разговора главы азербайджанского внешнеполитического ведомства со своим иранским коллегой МИД Азербайджана сообщил, что Байрамов посетит Иран, не уточнив, когда именно состоится визит.

Р.Керимов