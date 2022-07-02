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Регион 02.07.2022 18:00

В Тбилиси активисты вышли на акцию против проходящей в городе недели ЛГБТ-сообщества

Более тысячи активистов и членов радикальной грузинской общественной организации "Альт-инфо" проводят в субботу в Тбилиси массовую акцию у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта", они протестуют против проходящей с разрешения властей недели членов ЛГБТ-сообщества.

Как передает корреспондент "Интерфакса", акция проходит без инцидентов. Ее участники сожгли флаг ЛГБТ-сообщества, заявив журналистам, что Запад требует от Грузии признания ЛГБТ-сообщества и "власти покорно выполняют это требование".

В минувшую пятницу полицейские задержали 26 членов "Альт-инфо" в парке "Мтацминда" при попытке ворваться в здание, где проводилось мероприятие ЛГБТ-сообщества.

Организация "Альт-инфо" была создана более года назад. Она пропагандирует антизападные взгляды и требует от властей объявления нейтралитета Грузии. "Альт-инфо" выступает как против действующих властей Грузии, так и против всей грузинской оппозиции, которая утверждает, что эта организация финансируется из России.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРОТЕСТ


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