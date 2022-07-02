Москва и Тегеран подтвердили приверженность сохранению СВПЛ

Россия и Иран подтверждают приверженность сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), сообщает в субботу МИД РФ.
Такая позиция была озвучена на состоявшейся 1 июля встрече заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
"Участники российско-иранской встречи выразили приверженность сохранению СВПД, подчеркнули отсутствие альтернативы продолжению многосторонних усилий по реанимированию "ядерной сделки" в соответствии с параметрами, закреплёнными в резолюции СБ ООН 2231, без "довесков" и изъятий", - говорится в сообщении.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам переговорного процесса, направленного на восстановление полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), в том числе с учётом результатов недавно состоявшихся в Дохе непрямых контактов представителей Вашингтона и Тегерана при посредничестве Европейской внешнеполитической службы", - отметили в МИД РФ.
Условлено о продолжении контактов и дальнейшей тесной координации по данной тематике.
Али Багери является главным переговорщиком Ирана по восстановлению СВПД.
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