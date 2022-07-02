СМИ сообщили о взрывах на военной базе иранского ополчения недалеко от Тегерана

Два взрыва прогремели в ночь на субботу на военной базе "Малек Аштар", которая расположена к юго-востоку от Тегерана, информирует работающий из Лондона телеканал Iran International.

По его данным, эта база используется ополчением "Басидж", которое входит в состав Корпуса стражей Исламской революции.

Телеканал публикует видеоролики из соцсетей, на которых запечатлен огонь и дым в районе этой базы.

Иранские СМИ о происшествии ничего не сообщают, отмечает Iran International.