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СНГ 02.07.2022 20:00

Песков выразил надежду, что у западных стран остался политический разум

В Кремле надеются, что "какая-то политическая воля и какой-то политический разум" возобладают у стран Запада, вводящих все новые и новые рестрикции в отношении России.

"Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая и какой-то политический разум частично остался еще у коллективного запада. То, что этот разум полностью сохранен в нашей страны, в этом у меня нет никакого сомнения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя агрессивные выпады западных лидеров в сторону России на минувшей неделе.

Представитель Кремля призвал "не тяготеть к апокалипсису".

"Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном", - призвал Песков, слова которого приводятся на сайте Вести.Ru.

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Тэги: РОССИЯ, САНКЦИИ, ДМИТРИЙ ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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