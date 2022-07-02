Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в субботу в город Нукус - столицу автономной республики Каракалпакстан (на северо-западе страны), где накануне произошли беспорядки, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации главы государства.

"Президент вылетел в Нукус из-за того, что вчера там были незаконные демонстрации", - сказал собеседник агентства. По его словам, позже будут официальные сообщения о пребывании Мирзиёева в этом регионе.

Накануне МВД Узбекистана распространило информацию о том, что в Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в Конституцию страны. По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

В субботу парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захвата органов власти региона.

"Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия", - говорилось в заявлении, опубликованном на сайте парламента автономии.

В документе подчеркивалось, что у властей республики "вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий".

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан" был опубликован 25 июня в парламентских изданиях для всенародного обсуждения. В соответствии с решением парламента, обсуждение проекта продлится до 5 июля, затем его вынесут на референдум.

Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Конституции. В частности, новый проект поправок внесено формулировка - "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан". В ныне действующей Конституции прописан статус Каракалпакстана как суверенной республики с правом выхода на основании референдума.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

С инициативой совершенствовать Основной закон страны в декабре 2021 года выступил президент Шавкат Мирзиёев. Ссылаясь на мнение общественности, он заявил о необходимости внести в Конституцию изменения, связанные с развитием института семьи и дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране, с недопущением детского труда, защитой прав инвалидов и пожилых людей, проблемами экологии.

Мирзиёев 20 июня на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон инициировал проведение по этому вопросу всенародного референдума.