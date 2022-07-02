ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал указ о дополнительных мерах в сфере управления отходами и внесении изменений в свое распоряжение «О совершенствовании управления бытовыми отходами в городе Баку» от 6 августа 2008 года № 2983.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Согласно изменениям, до создания в стране нового механизма управления твердыми бытовыми отходами открытое акционерное общество (ОАО) «Темиз Шехер» займется сбором, транспортировкой, размещением и утилизацией твердых бытовых отходов, а также размещением и утилизацией других безопасных твердых отходов, появляющихся на освобожденных от оккупации территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Помимо этого, на общество также возложены задачи по размещению и утилизации твердых бытовых отходов в Тертерском районе страны.

В соответствии с действующим законодательством «Темиз Шехер» осуществляет также работы по размещению и утилизации всех твердых бытовых отходов, появляющихся на территории Баку, а также сбор и транспортировка таких отходов, появляющихся на территории бакинского поселка Гала и города Шуша.

Р.Керимов