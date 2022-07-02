Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 109.78 -1.98 Brent 116.26 -1.72

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.07.2022 21:50

Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений в столицах стран Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ Вооруженным силам республики взять под прицел центры принятия решений в столицах стран Запада.

"Тоже хочу вам предварительно сказать, чтобы вы потом не ахали и не охали (...) Мы военные люди и знаем, что нам делать. Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных Сил взять под прицел, как сейчас можно говорить, центры принятия решений в ваших столицах", - сказал Лукашенко в субботу на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Белорусского президента цитирует госагентство БелТА.

"Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду! Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно", - добавил он.

Как подчеркнул белорусский президент, "это мои полномочия, это мои функции как президента - защищать свою землю". "И мы ни в коем случае никого не пугаем. Мы не хотим никакие "сувалкские коридоры" пробивать. Мы этого не хотим. Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем", - заявил глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО


Похожие новости


Лукашенко заявил, что заговорил с Путиным о ядерном оружии для Беларуси в ответ на действия Польши Украина на днях пыталась нанести ракетный удар по Беларуси - Лукашенко Президент Беларуси прогнозирует, что очередная схватка за мировое доминирование произойдет в Центральной Азии Беларусь начала погрузку минеральных удобрений в порту под Санкт-Петербургом - Лукашенко Лукашенко назвал напряженной обстановку на границе Беларуси СМИ сообщили о предстоящей встрече Путина и Лукашенко в Сочи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az