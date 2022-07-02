Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений в столицах стран Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ Вооруженным силам республики взять под прицел центры принятия решений в столицах стран Запада.

"Тоже хочу вам предварительно сказать, чтобы вы потом не ахали и не охали (...) Мы военные люди и знаем, что нам делать. Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных Сил взять под прицел, как сейчас можно говорить, центры принятия решений в ваших столицах", - сказал Лукашенко в субботу на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Белорусского президента цитирует госагентство БелТА.

"Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду! Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно", - добавил он.

Как подчеркнул белорусский президент, "это мои полномочия, это мои функции как президента - защищать свою землю". "И мы ни в коем случае никого не пугаем. Мы не хотим никакие "сувалкские коридоры" пробивать. Мы этого не хотим. Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем", - заявил глава государства.