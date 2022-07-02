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Регион 02.07.2022 22:15

В Тбилиси задержаны около 20 участников акции протеста против проведения мероприятий ЛГБТ-сообщества

Полиция задержала в Тбилиси в субботу 17 участников акции, выступавших против проведения в грузинской столице мероприятий ЛГБТ-сообщества, сообщили журналистам в МВД Грузии.

Как отметили в ведомстве, задержанные отказывались подчиняться законным требованиям полиции.

В субботу в Тбилиси прошла акция протеста против проведения так называемой недели ЛГБТ-сообщества.

Грузинские СМИ сообщили, что в акции приняли участие члены радикальной грузинской общественной организации "Альт-инфо". Участники сожгли флаг Евросоюза перед зданием представительства ЕС в Тбилиси. При этом они держали флаги Грузии и скандировали "Да здравствует Грузия!".

В беседе с журналистами протестующие заявили, что требуют ЕС принять грузинский народ таким, какой он есть, если Евросоюз действительно заинтересован в дружбе с Грузией.

Грузинские СМИ отмечают, что до акции перед офисом представительства ЕС ее участники собирались перед зданием парламента на проспекте Руставели, где порвали так называемый "радужный флаг" (интернациональный символ ЛГБТ), а также флаг НАТО.

Между тем, находящийся в Тбилиси с визитом президент и главный исполнительный директор американского Национального фонда поддержки демократии Дэймон Уилсон заявил журналистам после встречи с представителями грузинской оппозиции, что выражает солидарность в отношении ЛГБТ-сообщества Грузии. "В здоровой сильной демократической стране ЛГБТ-сообщество должно быть частью этой демократической жизни", - сказал он.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРОТЕСТ


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