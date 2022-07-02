Мирзиёев предупредил о строгом наказании для нарушителей мира и спокойствия в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший в субботу в город Нукус - столицу автономной республики Каракалпакстан (на северо-западе страны), заявил о том, что будут приняты строгие меры в отношении тех, кто нарушает общественную безопасность в стране.

"Будут приняты строгие меры в рамках закона в отношении любых лиц, на данный момент пытающихся нарушить мир и спокойствие и общественную безопасность. В Узбекистане достаточно всех сил и возможностей, чтобы обеспечить правило "закон превыше всего, наказание за преступление неотвратимо", - заявил Мирзиёев на встрече с депутатами парламента Каракалпакстана и активом республики.

Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Президент призвал соотечественников "проявить солидарность и единодушие, действовать разумно, не потакать разным злонамеренным призывам и действиям".

Он также обратил внимание на то, что проект конституционного закона обсуждается и по его результатам будет принято решение с учетом мнения граждан.

"Данный проект конституционного закона, представленный нашему народу, пока не принят, он лишь вынесен на всенародное обсуждение. Ещё раз повторю: исходя из пожеланий, предложений и мнений наших граждан данный проект будет меняться и совершенствоваться"- сказал Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи президент предложил сохранить в Конституции страны пункт о суверенитете автономии.

"С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан", - сообщила пресс-служба президента.

Накануне МВД Узбекистана распространило информацию о том, что в Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны. По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

В субботу парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захватить органы власти региона.

"Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия", - говорилось в заявлении, опубликованном на сайте парламента автономии.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан" был опубликован 25 июня в парламентских изданиях для всенародного обсуждения. В соответствии с решением парламента, обсуждение проекта продлится до 5 июля, затем его вынесут на референдум.

Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Конституции. В частности, в проект поправок внесена формулировка - "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан".

В ныне действующей конституции прописан статус Каракалпакстана как суверенной республики с правом выхода на основании референдума.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

С инициативой совершенствовать Основной закон страны в декабре 2021 года выступил президент Шавкат Мирзиёев. Ссылаясь на мнение общественности, он заявил о необходимости внести в Конституцию изменения, связанные с развитием института семьи и дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране, с недопущением детского труда, защитой прав инвалидов и пожилых людей, проблемами экологии.

Мирзиёев 20 июня на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон инициировал проведение по этому вопросу всенародного референдума.