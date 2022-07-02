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СНГ 02.07.2022 23:00

Лукашенко заявил, что заговорил с Путиным о ядерном оружии для Беларуси в ответ на действия Польши

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему просил у главы Российской Федерации Владимира Путина ядерное оружие.

"Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться", - сказал Лукашенко, выступая в субботу в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Его слова приводит госагентство БелТА.

"И мы будем готовиться. Мы никому не угрожаем, никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда (передали ядерное оружие России - ИФ), и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал", - заявил глава государства.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО


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