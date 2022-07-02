Президент Узбекистана ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение до 2 августа, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
"Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
Накануне МВД Узбекистана распространило информацию о том, что в Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны. По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, были задействованы силы и средства правоохранительных органов".
В субботу парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захватить органы власти региона.
"Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия", - говорилось в заявлении, опубликованном на сайте парламента автономии.
Мирзиёев, прибывший в субботу в Нукус - столицу автономной республики Каракалпакстан (на северо-западе Узбекистана), заявил о том, что будут приняты строгие меры в отношении тех, кто нарушает общественную безопасность в стране.
"Будут приняты строгие меры в рамках закона в отношении любых лиц, на данный момент пытающихся нарушить мир и спокойствие и общественную безопасность. В Узбекистане достаточно всех сил и возможностей, чтобы обеспечить правило "закон превыше всего, наказание за преступление неотвратимо", - заявил Мирзиёев на встрече с депутатами парламента Каракалпакстана и активом республики.
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