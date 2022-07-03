Северная Корея обвинила США в попытках создать прообраз НАТО в Азии

США вынашивают планы формирования при поддержке Южной Кореи и Японии военной структуры, подобной НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), говорится в заявлении МИД КНДР, которое излагает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Недавний саммит НАТО четко показывает, что США преследуют план сдерживания России и Китая, при этом одновременно осуществляют "милитаризацию" Европы и формируют военный союз, подобный НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что эти три страны "сохраняют трехсторонний военный союз в качестве важного средства для реализации этого плана".
Из-за "безрассудных военных действий США и их союзников-вассалов" мир и безопасность во всем мире оказались в "самом критическом состоянии после окончания холодной войны", поскольку ядерная война может разразиться одновременно в Европе и АТР", приводит ЦТАК слова дипломата.
В заявлении МИД также говорится, что во время недавнего саммита НАТО руководители США, Японии и Южной Кореи "объединили свои усилия для конфронтации с КНДР и обсудили опасные совместные военные контрмеры против нее, включая начало трехсторонних совместных военных учений".
Представитель МИД отметил, что "США и их вассалы" включили противостояние мерам КНДР по укреплению своего военного потенциала для самообороны в новую "стратегическую концепцию", принятую на саммите НАТО.
"Сложившаяся ситуация настоятельно требует укрепления обороноспособности страны, чтобы активно справляться с быстрым ухудшением обстановки в области безопасности на Корейском полуострове и в остальном мире. КНДР будет надежно защищать суверенитет и интересы страны и ее территории от всевозможных угроз, вызванных враждебными действиями США и их вассальных сил, и выполнять свой ответственный долг по обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе", - подчеркнул северокорейский МИД.
Турция анонсировала саммит с Азербайджаном и Туркменистаном
Байрамов в ближайшие дни посетит Иран - СМИ
Гасанов приказал военным пресекать провокации армянских реваншистов
Прорабатываются три варианта доставки туркменского газа в Турцию - Октай
Баку и Нью-Дели согласовали все открытые пункты по соглашению об избежании двойного налогообложения
Выпуск автомобилей в Британии в мае вырос впервые за 11 месяцев - на 13,3%
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 548,8 млн - университет Хопкинса
Ушел из жизни создатель образа Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Продлена кампания с бесплатными картами Yelo
Абоненты Bakcell смогут приобрести eSIM онлайн
При поддержке Банка Республика члены семей шехидов и ветераны войны посетили Шушу
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ