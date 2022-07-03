Количество случаев COVID-19 в мире превысило 548,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 548 млн 828 тыс. 133, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 338 тыс. 519 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 87 млн 838 тыс. 623 и 1 млн 17 тыс. 846.

Индия - 43 млн 502 тыс. 429 и 525 тыс. 199.

Бразилия - 32 млн 471 тыс. 847 и 671 тыс. 858.

Cведения по Франции, Германии и Великобритании с утра субботы не обновлялись.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 816,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 115 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 117, Франции - 2 тыс. 282, Германии - 1 тыс. 676, Великобритании - 2 тыс. 630.