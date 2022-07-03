Прорабатываются три варианта доставки туркменского газа в Турцию - Октай

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что прорабатываются три варианта доставки туркменского природного газа в Турцию, и подготовительная деятельность в этом направлении подходит к концу.

«Мы работаем над тремя альтернативами: использование линии TANAP через Каспий, соглашение SWAP или трубопровод, морским путем до трубопровода. Буду счастлив сказать, что мы очень близки к завершению», - приводит «Анадолу» его слова.

Октай заявил, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата.

Н.Аббасова