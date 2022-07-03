Парламент Узбекистана одобрил указ президента о введении ЧП в Каракалпакстане

Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана поддержали решение президента Шавката Мирзиёева о введении чрезвычайного положения в автономной республике Каракалпакстан, где произошли беспорядки, сообщила в воскресенье пресс-служба Законодательной (нижней) палаты парламента.

"Утвердить Указ Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан", - говорится в тексте совместного постановления палат.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение до 2 августа.

В пятницу в столице автономии городе Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

В субботу парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захватить органы власти региона.

Мирзиёев, прибывший в субботу в Нукус - столицу автономной республики Каракалпакстан (на северо-западе Узбекистана), предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете автономной республики Каракалпакстан.

Глава Узбекистана на прошлой неделе предложил провести референдум по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные конституцией и законодательством Республики Узбекистан".

Президент также заявил о том, что будут приняты строгие меры в отношении тех, кто нарушает общественную безопасность в стране.

"Будут приняты строгие меры в рамках закона в отношении любых лиц, на данный момент пытающихся нарушить мир и спокойствие и общественную безопасность. В Узбекистане достаточно всех сил и возможностей, чтобы обеспечить правило "закон превыше всего, наказание за преступление неотвратимо", - заявил Мирзиёев на встрече с депутатами парламента Каракалпакстана и активом республики.