Арестованный по делу о госизмене новосибирский ученый Колкер скончался в больнице в Москве

Новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер, помещенный под арест в Москве по уголовному делу о государственной измене, скончался в реанимации столичной больницы №29, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в учреждении.

"Привезли из следственного изолятора. Скончался", - сказал он.

Иных подробностей собеседник агентства не привел.

О задержании Колкера стало известно на этой неделе. По данным семьи ученого, после ареста с санкции суда в Новосибирске он был доставлен в Москву.

Семья также обращала внимание, что Колкер страдал раком в тяжелой стадии и был задержан в больнице.