В России за сутки COVID-19 заболели более 3 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 3 тыс. случаев, госпитализированы свыше 500 человек, скончались 47 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 3 июля, в РФ выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 54%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 13 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 47 человек, накануне штаб сообщал о 51 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 тыс. 285 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 205.

"Выздоровели за сутки 2 595 человек, или на 25,6% меньше в сравнении с 2 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 439 тыс. 759 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 тыс. 263 умерших и 17 млн 867 тыс. 688 выписанных.