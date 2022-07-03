Шойгу доложил Путину о взятии под контроль территории «ЛНР»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном контроле над Лисичанском и территорией "Луганской Народной Республики" ("ЛНР"), сообщили в российском оборонном ведомстве. Согласно сообщению, Шойгу в воскресенье доложил Путину "об освобождении Луганской Народной Республики".

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