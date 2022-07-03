Обстановка в узбекском Каракалпакстане стабилизировалась

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье вновь прибыл в Нукус - столицу автономной республики Каракалпакстан (северо-запад Узбекистана), его информировали о стабилизации обстановки, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Сегодня утром глава государства провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Хокимы (главы администраций) и руководители правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка. Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло", - написал в своем Telegram-канале Асадов.
Он напомнил, что в соответствии с указом президента с 3 июля на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение.
"Комендант территории дал отчет о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили решение президента Мирзиёева о введении чрезвычайного положения в Каракалпакстане, где произошли беспорядки.
В пятницу в столице автономии городе Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана.
По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений были задействованы силы и средства правоохранительных органов".
В субботу парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захватить органы власти региона.
Мирзиёев, прибывший в субботу в Нукус, предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете автономной республики Каракалпакстан.
Глава Узбекистана на прошлой неделе предложил провести референдум по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные конституцией и законодательством Республики Узбекистан".
Президент также заявил о том, что будут приняты меры в отношении тех, кто нарушает общественную безопасность в стране.
"Будут приняты строгие меры в рамках закона в отношении любых лиц, на данный момент пытающихся нарушить мир и спокойствие и общественную безопасность. В Узбекистане достаточно всех сил и возможностей, чтобы обеспечить правило "закон превыше всего, наказание за преступление неотвратимо", - заявил Мирзиёев на встрече с депутатами парламента Каракалпакстана и активом республики.
Турция анонсировала саммит с Азербайджаном и Туркменистаном
Байрамов в ближайшие дни посетит Иран - СМИ
Гасанов приказал военным пресекать провокации армянских реваншистов
Прорабатываются три варианта доставки туркменского газа в Турцию - Октай
Баку и Нью-Дели согласовали все открытые пункты по соглашению об избежании двойного налогообложения
Выпуск автомобилей в Британии в мае вырос впервые за 11 месяцев - на 13,3%
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
В России за сутки COVID-19 заболели более 3 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 548,8 млн - университет Хопкинса
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Продлена кампания с бесплатными картами Yelo
Абоненты Bakcell смогут приобрести eSIM онлайн
При поддержке Банка Республика члены семей шехидов и ветераны войны посетили Шушу
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ