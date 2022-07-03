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СНГ 03.07.2022 14:30

Обстановка в узбекском Каракалпакстане стабилизировалась

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье вновь прибыл в Нукус - столицу автономной республики Каракалпакстан (северо-запад Узбекистана), его информировали о стабилизации обстановки, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

"Сегодня утром глава государства провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Хокимы (главы администраций) и руководители правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка. Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло", - написал в своем Telegram-канале Асадов.

Он напомнил, что в соответствии с указом президента с 3 июля на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение.

"Комендант территории дал отчет о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили решение президента Мирзиёева о введении чрезвычайного положения в Каракалпакстане, где произошли беспорядки.

В пятницу в столице автономии городе Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

В субботу парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захватить органы власти региона.

Мирзиёев, прибывший в субботу в Нукус, предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете автономной республики Каракалпакстан.

Глава Узбекистана на прошлой неделе предложил провести референдум по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные конституцией и законодательством Республики Узбекистан".

Президент также заявил о том, что будут приняты меры в отношении тех, кто нарушает общественную безопасность в стране.

"Будут приняты строгие меры в рамках закона в отношении любых лиц, на данный момент пытающихся нарушить мир и спокойствие и общественную безопасность. В Узбекистане достаточно всех сил и возможностей, чтобы обеспечить правило "закон превыше всего, наказание за преступление неотвратимо", - заявил Мирзиёев на встрече с депутатами парламента Каракалпакстана и активом республики.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КАРАКАЛПАКСТАН


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