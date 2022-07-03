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Дальнее зарубежье 03.07.2022 16:30

ЕС задумался о создании ведомства по контролю за исполнением санкций

В Евросоюзе обсуждают идею создания специального ведомства, задача которого - следить за тем, как страны ЕС выполняют санкции, пишет в воскресенье итальянская газета "Соле 24 - оре".

В поддержку данного предложения выступила член Еврокомиссии Мейрид Макгиннесс, курирующая вопросы финансовой стабильности. Предполагается, что новая структура по своим принципам работы будет напоминать существующее при Минфине США Управление по контролю за финансовыми активами (OFAC).

Газета отмечает, что вопрос о создании такой структуры в ЕС вызван тем, что в настоящее время исполнением всех санкций, в том числе против России, занимаются непосредственно страны-члены Евросоюза, и не все они одинаково хорошо с этим справляются.

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Тэги: ЕС, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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