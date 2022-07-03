Песков посоветовал лидерам G7 укреплять свой моральный облик

В Кремле посоветовали лидерам "большой семерки", обсуждавшим фотографии президента РФ Владимира Путина с отдыха, укреплять моральный облик и адресовали к Фрейду их разглагольствования на эту тему.

"Для нас же главное - ни кого они (фотографии) взбудоражили за границей, для нас главное, что они понравились внутри страны. А кого они там будоражат и кто потом там начинает заниматься, уже по Фрейду, разглагольствованиями, ну, это, наверное, их беда. Надо как-то укреплять свой моральный облик", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.