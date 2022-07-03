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СНГ 03.07.2022 15:45

Песков посоветовал лидерам G7 укреплять свой моральный облик

В Кремле посоветовали лидерам "большой семерки", обсуждавшим фотографии президента РФ Владимира Путина с отдыха, укреплять моральный облик и адресовали к Фрейду их разглагольствования на эту тему.

"Для нас же главное - ни кого они (фотографии) взбудоражили за границей, для нас главное, что они понравились внутри страны. А кого они там будоражат и кто потом там начинает заниматься, уже по Фрейду, разглагольствованиями, ну, это, наверное, их беда. Надо как-то укреплять свой моральный облик", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

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Тэги: РОССИЯ, G7, ДМИТРИЙ ПЕСКОВ


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