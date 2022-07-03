В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 371, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 33 случая.
Девятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 442 человека (+ 24 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 212 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 117 тестов на коронавирус против 2 тыс. 98 тестов накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 970 тыс. 953 теста на COVID-19.
Р.Керимов
Турция анонсировала саммит с Азербайджаном и Туркменистаном
Байрамов в ближайшие дни посетит Иран - СМИ
Гасанов приказал военным пресекать провокации армянских реваншистов
Прорабатываются три варианта доставки туркменского газа в Турцию - Октай
Баку и Нью-Дели согласовали все открытые пункты по соглашению об избежании двойного налогообложения
Выпуск автомобилей в Британии в мае вырос впервые за 11 месяцев - на 13,3%
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Египте
Запад делает ставку на продолжение боевых действий в Украине - Песков
ЕС задумался о создании ведомства по контролю за исполнением санкций
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Продлена кампания с бесплатными картами Yelo
Абоненты Bakcell смогут приобрести eSIM онлайн
При поддержке Банка Республика члены семей шехидов и ветераны войны посетили Шушу
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ