В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 371, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 33 случая.

Девятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 442 человека (+ 24 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 212 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 117 тестов на коронавирус против 2 тыс. 98 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 970 тыс. 953 теста на COVID-19.

Р.Керимов