Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Египте

Два человека стали жертвами акул в египетской Хургаде.

Ранее сообщалось о гибели 68-летней гражданки Австрии. Теперь же министерство окружающей среды Египта, заявление которого приводит Al Arabiya, стало известно о гибели еще одной женщины.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Из-за произошедшего участок Красного моря в этом районе закрыли для купания.