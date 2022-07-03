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Дальнее зарубежье 03.07.2022 17:35

Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Египте

Два человека стали жертвами акул в египетской Хургаде.

Ранее сообщалось о гибели 68-летней гражданки Австрии. Теперь же министерство окружающей среды Египта, заявление которого приводит Al Arabiya, стало известно о гибели еще одной женщины.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Из-за произошедшего участок Красного моря в этом районе закрыли для купания.

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Тэги: МИР, ЕГИПЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Женщина погибла после нападения акулы в Египте

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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