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Дальнее зарубежье 03.07.2022 18:05

В Пакистане 19 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье

Пассажирский автобус съехал с дороги в ущелье и упал с высоты около 61 метра на юго-западе Пакистана. Как сообщает Associated Press, погибли 19 человек, пострадали еще 12.

Всего в автобусе находилось около 35 пассажиров.

Предположительно причиной ДТП стали плохие погодные условия: шел сильный дождь, дорога была очень скользкой.

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Тэги: МИР, ПАКИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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