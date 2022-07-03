В Пакистане 19 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье

Пассажирский автобус съехал с дороги в ущелье и упал с высоты около 61 метра на юго-западе Пакистана. Как сообщает Associated Press, погибли 19 человек, пострадали еще 12.

Всего в автобусе находилось около 35 пассажиров.

Предположительно причиной ДТП стали плохие погодные условия: шел сильный дождь, дорога была очень скользкой.