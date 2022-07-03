С терминала Джейхан в январе-июне 2022г отгружено почти 107 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД

С терминала Джейхан за январь-июнь 2022 года отгружено 106 млн 982,579 тыс. баррелей нефти, транспортированной по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), ссылаясь на оператора турецкого участка БТД BOTAS International Ltd (BIL), сообщает в воскресенье агентство «Анадолу».

Согласно статданным, наибольший объем нефти был отгружен в мае - 20 млн 479,706 тыс. баррелей нефти, наименьший - в феврале - 13 млн 581,125 тыс. баррелей нефти.

Издание отмечает, что с момента ввода в эксплуатацию нефтепровода БТД 4 июня 2006 года до конца 2021 года с терминала Джейхан отправлено на мировые рынки 3 млрд 777 млн 227,567 тыс. баррелей нефти.

В сообщении говорится, что в январе-июне 2022 года с терминала Джейхан отгружено 148 танкеров с нефтью, транспортированной по БТД. Всего с момента ввода в эксплуатацию терминала Джейхан отгружено 4 947 танкеров.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской, казахстанской и российской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC (2,36%).

Р.Керимов