Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 109.78 -1.98 Brent 116.26 -1.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.07.2022 20:30

Обрушение части ледника в Италии привело к гибели людей

Обрушение части ледника Мармалада на севере Италии привело к гибели минимум шести человек, сообщает в воскресенье газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на местные власти.

Кроме того, восемь человек получили травмы, а около десятка числятся пропавшими без вести.

Катастрофа произошла в горах на границе между областями Трентино-Альто-Адидже и Венето. На месте происшествия работают спасатели.

Газета отмечает, что обрушение части ледника произошло на фоне аномально жаркой погоды в Италии: она ощущается и в горах и ускоряет таяние ледников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ИТАЛИЯ


Похожие новости


«Милан» спустя 11 лет вернул звание чемпиона Италии по футболу Украинская группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение» «Интер» обыграл «Ювентус» и стал восьмикратным обладателем Кубка Италии по футболу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az