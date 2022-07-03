«Остров» из влажных салфеток изменил русло Темзы

Искусственный остров размером в два теннисных корта, состоящий из использованных влажных салфеток, сформировался в реке Темзе, сообщает The Times.
Ранее власти уже призывали граждан отказаться от использования этого средства гигиены и рассматривали вопрос их запрета. Жители смывают салфетки в канализацию, где те не растворяются, а в итоге оказываются в Темзе.
Депутат парламента Флер Андерсон отметила, что не только видела этот остров, но и стояла на нем. По ее словам, мусорный остров местами достигает метровой толщины. Он находится около Хаммерсмитского моста и уже изменил русло течения Темзы.
Большинство видов влажных салфеток производятся с добавлением пластика. По данным экологов, такие салфетки могут в итоге распадаться на частицы микропластика, который засоряет не только Темзу, но всю водную экосистему.
Влажные салфетки составляют 90% твердых жировых отложений, которые находят в канализации.
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