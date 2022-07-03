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Внешняя политика 03.07.2022 21:57

Байрамов в понедельник посетит Тегеран - СМИ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник посетит столицу Ирана Тегеран, пишет агентство Mehr, ссылаясь на иранские СМИ.

Издание отмечает, что в программе визита запланирована встреча Байрамова с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, на которой, как ожидается, стороны обсудят азербайджано-иранские отношения, дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и последние события в регионе.

Накануне агентство Fars, сославшись на источник, сообщило, что, помимо переговоров глав МИД Азербайджана и Ирана, в ходе визита запланированы встречи главы азербайджанского внешнеполитического ведомства с президентом страны Ибрахимом Раиси и другими официальными лицами.

По итогам прошедшего 14 мая 2022 года телефонного разговора главы азербайджанского внешнеполитического ведомства со своим иранским коллегой МИД Азербайджана сообщил, что Байрамов посетит Иран, не уточнив, когда именно состоится визит.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ВИЗИТ, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ


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